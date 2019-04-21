綠黨桃園市議員王浩宇經常在臉書大批高雄市長韓國瑜，遭網友戲稱「全國不分區議員」。然而，王昨發文稱綠黨的每月定期定額捐款減少約2萬元，主因為過去很多捐款給綠黨的是退休公教人員，因不滿他批韓而選擇退捐款，讓綠黨穩定的財務出現缺口。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓怒轟王是「史上最瞎綠黨黨員」。

王浩宇昨在臉書指出，這段時間，他經常批評韓國瑜，讓綠黨的工作人員接韓粉電話接到手軟，不斷聽韓粉辱罵，綠黨的財務也陷入困境。他說綠黨的每月定期定額捐款減少約2萬，最主要的原因是過去很多捐款給綠黨的朋友是退休的公教人員，他們因為不滿王浩宇批評韓國瑜而選擇退捐款，讓綠黨穩定的財務出現缺口。

對此，李正皓怒轟「史上最瞎綠黨黨員」。他說王浩宇身為綠黨黨員，加入市議會民進黨黨團運作已經夠瞎，還每天靠著在政論節目上各種抹黑韓國瑜的言論衝自己的知名度，反而搞得綠黨的支持者越來越少、政治獻金也逐月下滑。

他說王浩宇一個月靠抹黑韓國瑜上政論節目賺的錢都少說七、八萬，現在綠黨只是少兩萬捐款，應該由始作俑者王浩宇捐出上政論節目的通告費來補足，「王浩宇還好意思公開募款，到底是多瞎的人才有臉公開做這種呼籲？我真心不能理解」。

(中時電子報)