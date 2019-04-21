68歲香港資深演員沈威，以《省港旗兵》中「阿泰」一角獲得香港金像獎最佳男配角，靠反派角色為人所知的他，被封為「一代奸人」，日前傳出他因肺炎及呼吸系統衰竭，導致多個器官功能受損而昏迷，目前仍在醫院插管搶救，女星邵音音20日出席活動時，也透露「快不行了」。

沈威經過搶救情況仍不樂觀，邵音音找到他10多年沒見的女兒，聽到父親病情後，也立刻趕來探視，當時沈威也有反應，短暫醒過來睜開眼點著頭，像在回應女兒一樣，不過20日邵音音坦言，沈威送醫時，多個器官受損，差不多快不行了，「住院第3天，醫生早已建議拔管，因為他已沒有表情和動作，只靠呼吸器維持生命。」

不過因為要親人簽屬同意書，邵音音才聯絡沈威在新加坡女兒，希望她能同意拔管，「因為每天在加護病房的醫藥費逾4萬台幣。」沈威女兒現在病床旁陪伴父親，不過因為母親也癌症末期，一時間很難接受雙親差不時間離開，加上沈威曾短暫清醒，所以目前還沒拔管，而雖然女兒生活狀況不好，仍希望送父親最後一程。

(中時電子報)