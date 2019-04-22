台灣校名多與路名與地名相關，台南市北區聖功女中的校名卻取自易經的卦詞「蒙以養正聖功也」，意旨孩子在啟蒙之際就要啟發光明本性，培養志節，與創校的修女會「聖母無原罪」的含意不約而同。

聖功女中屬天主教學校，創校於1914年的大陸天津的聖功小學，聖功修女會因為戰亂逃到台灣，1964年在台南市重新創立聖功女中，復校時只招收國中部兩班共100人，至今已有國中部與高中部共1600多人。

聖功女中當時在天津創立聖功小學，校名取自大陸傳統經文，將易經內卦詞「蒙以養正聖功也」挑取聖功而創，是說趁孩子啟蒙時，就要啟發他光明正直的本性，培養志節，一生堅定地行走在光明正直的道路上，造就聖賢功業。

校方解釋，聖功在易經的意義與天主教修女會相信天主慈愛無邊，聖母無原罪的意含相似，在台灣通稱為「聖功」修女會，足見修會對於耕耘人心教育事工的認同。

聖功女中目前有國中部與高中部，校方重視學生的國際教育與藝術教育，未來也有意發展小學，整合學生從小學到高中一貫教育，秉持天主普世博愛精神，在孩子啟蒙年齡給予光明面的啟發。

(中時 )