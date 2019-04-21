葡萄牙足球巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)完成了個人生涯偉業，尤文圖斯周末擊敗佛倫提那，提前5輪在義甲完成8連霸，C羅因此成為史上首位在英超、西甲、義甲聯賽全數封王的人。
C羅說：「我很高興在義甲首季就摘冠，尤文也贏下義足超級盃，至於歐冠明年還有機會。」他本季目前攻進19球，排行義甲第4。
問題是尤文圖斯本來就獨霸義甲，這已經是隊史第35冠，他們簽下C羅是為了爭歐冠，C羅本人也是鎖定歐冠，而且他在歐冠表現勇猛，沒想到輸給黑馬阿賈克斯。C羅現在的心情是失望居多，還好他堅定表示不會離開尤文，「我百分之一千會留隊。」
C羅生涯先在英超曼聯完成3連霸，期間摘下1次歐冠，接著到西甲皇馬兩次封王，以及另外4次歐冠。現在他也稱霸了義甲，剩下的就是幫尤文挑戰歐冠，只是難度很高，尤文前次摘冠是1996年的事了。
(中時電子報)
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