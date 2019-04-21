2019年世界桌球錦標賽今天在匈牙利布達佩斯開打點燃，中華桌協理事長林茂榮在賽前特別贈送選手、教練及防護員共22人每人5000元紅包，期許中華隊能在本屆賽事奪取佳績。

此次世錦賽被視為2020年東京奧運前哨戰，所有參賽國家精銳盡。中華隊男單由目前世界排名20的老將莊智淵掛帥，1999年至今已第19度參賽，其次是近來表現非常出色、現年17歲小將林昀儒，他已被國內桌壇認為是未來台灣一哥接班人。

女單有奧運國手鄭怡靜坐鎮，搭配陳思羽、鄭先知、劉馨尹和首度參賽蘇珮綾。

男雙組合，6年前替台灣奪下史上第一面世錦賽金牌的莊智淵／陳建安，此次再度聯手挑戰各國高手﹔今年摘下阿曼公開賽金牌的林昀儒，由於搭檔廖振珽未能入選國手，改和王泰崴搭配。

林昀儒還將與鄭怡靜攜手參加混雙賽，兩人今年第二搭檔就拿下阿曼公開賽冠軍，是中華隊最倚重的奪牌組合。鄭怡靜／陳思羽與鄭先知／劉馨尹參加女雙賽。

(中時電子報)