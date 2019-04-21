DeMar CHUCKED the ball at the ref and got ejected after getting called for a charge pic.twitter.com/8YU1jDYjvW — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月20日

全力避免遭到馬刺演出「下剋上」戲碼的金塊，21日總算打出西區第2種子應有身手，靠著約基奇29分、12籃板及8助攻的準大三元，金塊117比103逆轉擊潰地主馬刺，也把季後賽首輪戰局打成2平，G5將於24日回到丹佛舉行。

金塊也終止作客面對馬刺14連敗紀錄，上次金塊在聖安東尼市贏球，是2012年3月4日，麥克馬龍同時拿下身為金塊主帥在聖安東尼市的執教生涯首勝，無論如何這場勝利，對於金塊來說太過重要，畢竟假如輸了，馬刺就告聽牌。

雙方打完首節，馬刺取得32比20領先，金塊隨即展開反撲，上半場結束，形成54比54平手僵局，不過下半場金塊火力依舊猛烈，約基奇、賈瑪莫瑞、克雷格等人接連取分，逐漸擴大金塊領先差距到兩位數，完全不像在客場作戰。

打到最後5分01秒，馬刺射手迪羅薩被吹進攻犯規，讓他氣到直接把球砸向裁判，自然換回1次技術犯規，且被趕出場命運，更造成馬刺士氣重挫，接下來幾乎毫無抵抗能力，就把勝利拱手讓給金塊，雙方首輪戰局重新回到原點。

除了約基奇準大三元且無失誤的精采演出，賈瑪莫瑞也摘24分，克雷格18分、8籃板，巴頓12分，蒙提莫里斯11分；馬刺則以艾卓吉24分、9籃板表現較佳，迪羅薩19分、5助攻與5籃板，米爾斯替補拿下12分，福布斯10分。

(中時電子報)