橘子不僅富含維他命C，果皮還能助減肥！日本醫科大學教授指出，橘子皮中「檸檬烯」能刺激交感神經、幫助燃脂還能抑制食慾，在餐前聞聞橘子皮香氣，就能促進燃脂、減肥的效果。

據《早安健康》報導，日本旭川醫科大學教授太田嗣人醫師表示，研究指出，讓實驗小鼠嗅聞橘子皮，發現小鼠的交感神經被活化、體溫上升，同時食慾受到抑制，體內燃脂的效率也提高，太田嗣人認為，橘子皮的成分「檸檬烯／檸檬精油（limonene）」，可能有促進脂肪燃燒的效果。

日本醫療減重服務網站「Medicare Diet」也指出，柑橘類水果果皮含有的檸檬烯香味，能幫助減輕減肥時飲食受限所引起的壓力，只要在餐前先嗅一嗅柑橘類水果的果皮，就可能有促進燃脂、放鬆的效果。

太田嗣人也建議，泡澡時可將橘子皮裝入網袋投入浴缸，泡澡時就能聞到橘子香，另也能將橘子皮風乾切碎後加入茶飲中一同飲用，有助放鬆與促進減肥，他說到，橘子皮上的橘絡含有的橙皮苷，也具備強化微血管壁、保護血管功效，也能幫助提高免疫力、預防感冒等效果。

(中時電子報)