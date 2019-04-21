網友po出他用動漫簽大女兒家庭聯絡簿，讓萬名網友驚呆。翻攝《爆廢公社二館》

家庭聯絡簿是國小老師與學童父母連繫管道，學童有沒有寫功課、在學校表現如何，都可透過聯絡簿跟家長反映，但最近有一位學童爸爸另類簽名，由於太獨特，連老師都嚇到，問學童是否可拍照留念，更讓大批網友不禁佩服讚嘆阿...

網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享多張大女兒家庭聯絡簿照片及發文說，老師看到大女兒的聯絡簿後，問大女兒：「妳爸爸怎麽那麽多印章？」大女兒只好回應：「爸爸用畫的…」老師忍不住問：「那老師可以拍照嗎？」從原PO分享的照片來看，原PO在簽聯絡簿時畫上插畫，圖案從魯夫到珮珮豬都有，還不忘畫出自己姓氏，超強的。

該PO文引起2萬多名網友熱議，紛留言表示「強啊」、「好佩服」、「地表最強老爸」還有網友說，「別人的爸爸總是不會讓人失望」、「這樣小孩沒辦法自己簽名了」、「每日一笑，老師肯定每天期待爸爸簽名」、「這叫其他當爸爸的怎麼混」更釣出小時曾仿老爸簽名的網友說，「還好我爸不會畫畫，不然我小時候怎麼活，我可是靠著模仿爸媽簽名才得以平安長大的」。

(中時電子報)