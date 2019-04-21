網路詐騙手法「假交友，真詐財」又重出江湖！日前在台中市西屯區台灣大道上的銀行內，有一女子向行員供稱，表示要匯款新台幣19萬給外國友人，行員得知後深覺有異，便先用緩兵之計安撫女子，另一邊則通知警方到場協助處理。

警方調查，家住台中51歲的胡姓女子，在網路交友軟體上認識1名自稱來自伊拉克的軍官，對方向胡女表示自己在聯合國擔任維和部隊的工作，常年在國外沒有時間認識另一半，所以才會利用網路交友，因著迷胡女外型亮麗，便希望可以譜出一段異國戀曲。

雙方在網路攀談僅短短幾天，便因對方的幽默與體貼，讓胡女墜入愛河，迷戀上這位自稱為「伊拉克軍官」的男子，並與對方以老公、老婆相稱，相約未來要到巴黎旅遊，但在當天16日時，對方突然傳來訊息告訴胡女，本來打算贈送胡女1只戒指當作定情禮物，但遭海關攔下。

警方指出，對方宣稱需要繳交一筆高達新台幣19萬元的手續費，才能順利通關寄出，胡女因見對方態度誠懇，且彼此互許終身，便對其深信不疑，到銀行準備將現金匯入指定的帳戶內；經警方到場了解後，深知這又是一起詐騙案件，便苦口婆心勸說。

警方表示，胡女剛開始還不相信對方會騙她，直到處理員警鄭亞恩以一句「在聯合國工作卻連手續費都付不起，這種人不嫁也罷！」將胡女打醒，並協助將款項存回戶頭、協助阻詐。

警方呼籲民眾，網路交友須謹慎，對於網路上的各種匯款應先查證，若不確定可以先行撥打165反詐騙專線或是撥打110請求警方協助，切莫不經查證，就提供個人資料或是財物，以免受騙。

(中時 )