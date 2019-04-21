高雄市長韓國瑜談到頻追加國防預算，但連軍法都沒有的時候部隊是沒有戰鬥力的，「就像太監穿西裝」。蔡英文總統在臉書大力回擊要韓國瑜把「國軍是太監」的話給收回去。政治評論員鄭照新批評蔡英文扭曲原意，「韓國瑜從來沒有說『國軍是太監』五個字，假消息居然來自總統臉書。

韓國瑜日前被問到關於國防的議題，他說台灣如果把國防預算的數字加再高，可是一個陸海空三軍，「連軍法都沒有的時候，這個部隊是沒有戰鬥力的，就是叫『太監穿西裝』，西裝穿得再漂亮，穿阿曼尼的西裝他還是個太監。」

鄭照新認為，韓國瑜原來的說法是否妥當是一回事，但韓沒有說國軍是太監，蔡總統這就是「扭曲和話唬爛！」，和一國兩制同樣路數，一個不斷扭曲別人語句，栽贓他人以獲取政治利益的總統，豈能受人信賴？

鄭照新痛批，「沒說過的話，請問蔡總統是要怎麼收，這就是栽贓嘛！蔡英文才應該把韓說「國軍是太監」這種指控給收回去。」、「說過的話是要收個鬼」、「為了與賴神拼聲量也顧不得真相了」。

前國民黨中常委呂謦煒也酸蔡英文帶頭散布假新聞，是否要關3年？從頭到尾沒看到韓國瑜說過「國軍是太監」，蔡英文將別人根本沒說過的話硬加到別人頭上，這是否算是散布流言？這是否算是以詐術損害他人信用？曲解韓國瑜的談話，蔡英文總統帶頭散布假新聞，是否要關3年？

「軍法」爭鋒！ 蔡：把話收回 韓：不思考戰力忙修理我（中天新聞）

(中時 )