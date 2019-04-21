鴻海董事長郭台銘。(中時資料照)

鴻海董事長郭台銘日前表態參加國民黨黨內總統初選，在政壇拋下震撼彈！先前「宅神」朱學恒認為郭台銘不會參戰，更以千份雞排當賭注，如今郭參選，朱學恒昨發文表示，4月22日周一晚上六點開始，分別在五家店送雞排。從朱學恒賭雞排一事，也可看出郭台銘表態參選不符合很多人期待。

朱學恒日前在臉書表示，他認為郭台銘不會出來選總統，還以雞排下賭注，賭郭台銘不會參選，未料郭日前表態參選2020總統大選，在政壇拋下震撼彈。對此，台北市議員高嘉瑜先前更透過LINE向朱學恒討雞排，引發網友議論。

朱學恒也願賭服輸，他在臉書PO出「凡夫俗子千算萬算，比不上默娘女士神機妙算」一文，並表示週一請土城人和工程師們下班之後吃一千份雞排。他說4月22日週一晚間六點開始發放，有五家店，每間店兩百份，送完為止，不准剪不准切。這五間店分別為G霸鹽酥雞－土城清水總店-236新北市土城區清水路225號；開源社香雞排裕民店-236新北市土城區裕民路45號；太子爺雞排-236新北市土城區中央路二段162號；香香雞排-236新北市土城區中央路二段213-1號；雞將香雞排-236新北市土城區中央路四段181號。

然而，就朱學恒賭輸雞排一事，可看出郭台銘表態參選不符合很多人期待，網友也紛紛在底下留言表示「你應該是輸給人性，而不是神話！」、「默娘姊姊表示，請證明話是我說的」。對於有網友問及為什麼只有土城有，朱學恒則回應「你問鴻海總部為何在那邊啊」。

(中時電子報)