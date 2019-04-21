北愛爾蘭城市倫敦德利（Londonderry）18日晚間發生暴動事件，警方遭受暴力份子丟擲數十枚汽油彈及開槍攻擊，不幸的是，一名跟隨警方採訪的女記者也中彈身亡，北愛警方20日已逮捕2名涉案嫌犯，竟都是不到20歲的青少年。

警方公布的監視器畫面，顯示女記者麥基堅守崗位的最後身影。

據英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，北愛爾蘭警方已在周六逮捕涉嫌開槍射殺女記者麥基（Lyra McKee）的2名嫌疑犯，兩人分別是18、19歲的青少年。

北愛警方昨天召開記者會表示，女記者是遭到無差別對待槍殺而亡，他們相信槍手開槍時，並未想到誰會因此遭射殺、以及受傷。據信這2名嫌犯都是北愛異議團體「新愛爾蘭共和軍」（New IRA）成員，

發生在倫敦德利愛爾蘭民族主義者居住的克里根（Creggan）地區的暴動其實源自於一場警方突襲行動，為因應即將到來的復活節周末，北愛警方相信共和軍成員即將在復活節進行數起攻擊及炸彈事件，而該地區可能藏有大量武器，因此警方在上周四晚間9點過後突襲檢查，最後卻遭共和軍成員投擲50枚汽油彈，2輛警車也遭燒毀。

麥基是隨行採訪記者之一，在警方公布現場監視器畫面後，麥基堅守崗位的最後身影也隨之曝光，畫面中她在記者群中高舉手機，試圖記錄下暴動畫面。警方表示，暴力份子晚間10點左右開始對著警方開槍掃射，麥基不久便中彈身亡。

29歲的麥基出生於北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），她是一名調查記者，她曾替「大西洋月刊」（The Atlantic）、美國重量級免費線上新聞業者BuzzFeed撰稿，也曾入選2016年《富比士》「30位30歲以下最具影響力人士」。

(中時電子報)