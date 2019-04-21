軟埤坑休閒產業發展協會與台中僑園飯店簽訂合作備忘錄。（陳世宗翻攝）

台中市政府農業局致力輔導在地休閒農業區推動異業合作，以帶動休閒農業區產業發展，輔導東勢軟埤坑休閒農業區舉辦「第15屆螢光夜語-城市啡嚐讚」活動，讓民眾體驗客家文化，並欣賞美麗螢火蟲。軟埤坑休閒產業發展協會20日與台中僑園飯店簽訂合作備忘錄，共同推廣地方文化，帶動產業經濟。

軟埤坑休閒產業發展協會理事長楊炳煌與僑園飯店董事長林協和，昨日在僑園飯店共同簽訂合作備忘錄，將針對螢光夜語活動進行合作，帶動地方產業經濟，市府農業局長蔡精強、客家事務委員會主委江俊龍等人均到場見證。

農業局表示，今年「第15屆螢光夜語-城市啡嚐讚」農村賞螢活動共分4梯次，時間為昨日、4月21、27、28日，活動內容安排品咖啡、客家文化園區導覽、醬油DIY、客家在地美食品嘗、賞螢等豐富體驗活動；希望透過遊程讓民眾深入認識軟埤坑休閒農業區豐富的農業資源與客家風情。

(中時 )