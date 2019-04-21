眼見去年季後賽總共被吹兩次技術犯規的杜蘭特，今年才打3場季後賽就被吹3次，儘管聯盟已經取消杜蘭特第3次技術犯規，勇士總教練科爾仍感擔憂，強調這種雙方各打五十大板的吹判趨勢，對於尋求3連霸的勇士相當不利。

也難怪科爾必須跳出來保護杜蘭特，因為杜蘭特目前被吹的技術犯規，都是跟對手爆發衝突後同時被吹T，包含G1與貝弗利爆發口角，雙方各吹2次技術犯規被驅逐出場，以及現已取消的G3與賈麥克格林互飆垃圾話各被吹1次T。

「我最擔憂事情之一，就是這種雙方吃T情況發生太多次了，」科爾表示，「裁判為了平息糾紛就這樣吹，卻造成我們不小傷害，因為季後賽7次技術犯規就遭禁賽，你不能每次都吹雙方T控制球賽，這會害到打很多場季後賽的球隊。」

「這些事情開始逐漸累積，我想聯盟的後續跟進還算不錯，他們明白杜蘭特和格林當時情況，兩人只是在笑，且說些垃圾話，這也是比賽的一部分，所以聯盟取消兩人技術犯規的做法是正確的。」仍很不滿裁判本季吹判尺度的科爾表示。

科爾也提到考辛斯狀況，「他的精神狀態不錯，當我們回到主場就會看到他，希望他可到訓練館跟我們在一起。」科爾更稱讚波格特、盧尼兩人頂替考辛斯的表現，「波格特就像四分衛，盧尼表現也很棒，希望他能在這裡待久一點。」

(中時電子報)