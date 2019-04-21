為公益而跑的活動還出現恐龍人偶，帶來陣陣驚喜。（吳敏菁攝）

同濟盃彰化愛心路跑，結餘款捐贈作為急難救助、喪葬補助、單親兒童認養扶助基金。（吳敏菁攝）

彰化縣旭展國際同濟會21日清晨5時30分在員林市龍燈公園舉辦「2019同濟盃彰化B區愛心路跑賽」吸引2000多人一起來為公益而跑，恐龍人偶也都出動，掀起陣陣驚喜，這次路跑結餘款捐贈作為急難救助、喪葬補助、單親兒童認養扶助基金。

彰化縣長王惠美感謝同濟會兄弟姊妹長期致力於公益活動，這次活動為公益而跑，也讓大家一起在清晨運動，讓身體更健康，還能夠一起用雙腳，瞭解員林地區的景觀與文化。

彰化縣旭展國際同濟會長陳柏誌表示，雖然下著綿綿細雨，但是跑者的熱情依舊沒有改變，同濟會本著「服務社會，造福人群」的理念，不遺餘力投入各項社會福利服務工作，這次透過「愛心路跑賽」，讓大家體驗路跑的樂趣與益處，增進全民健康觀念，養成終身運動的習慣，更可透過路跑活動，體驗員林之美，推廣員林的文化、產業、知性等多元化之旅。

透過活動也舉辦「反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交、反飆車」宣導，促進青少年的心靈健康，並將此次路跑活動結餘款捐贈作為公益。立法洪宗熠、陳素月、議員曹嘉豪、涂俊任、張錦昆、員林市長游振雄、埔心鄉長張乘瑜、中華民國農會理事長蕭景田、各級民意代表、地方仕紳等也都熱情參與。

(中時 )