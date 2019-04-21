This is going just GRAND!



BENNY SLAM 💪 pic.twitter.com/QqhOP3UOfD — Boston Red Sox (@RedSox) April 20, 2019

紅襪21日再戰光芒，先發二壘手依舊由林子偉擔任，可惜他運氣不太好，4打數掛零，兩次三振，有1次雙殺守備。兩隊打得很激烈，紅襪很早取得領先，但出動5名牛棚投手還是壓不住失分，差點被光芒追到延長賽，最後紅襪以6-5驚險連勝。

紅襪於2局上出現大局，光芒投手莫頓(Charlie Morton)被帥哥馬丁尼茲(J.D. Martinez)敲安之後連續保送成滿壘，正好輪到第八棒林子偉。莫頓連續3球都塞好球帶，林子偉其實只出棒1次就被三振。其實莫頓前面連投了8顆壞球，林子偉的等球策略很合理，偏偏莫頓這時候就只投好球。

林子偉的下一棒里昂(Sandy León)一上來就被觸身球，紅襪擠回1分。投手莫頓又慌了手腳，貝寧坦迪毫不猶豫就(Andrew Benintendi)賞了他一記滿貫全壘打！這球被外野的球迷接住，遭到光芒抗議，不過主審仍維持全壘打判決。

9局上紅襪一壘有跑者，讓林子偉短打，結果他打了兩次都界外，包括一次是兩好球的時後(視同三振)。接下來紅襪換上頭號新人查維茲(Michael Chavis)代打，這是他大聯盟首秀，成功敲出二壘打，紅襪隨後打下了致勝1分。

(中時電子報)