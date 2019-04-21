石男駕駛的自小客車嚴重凹陷毀損，導致頭部傷勢嚴重當場死亡！（陳世宗翻攝）

28歲的石姓男子，今天清晨4時許，駕駛自小客車沿台74號快速公路往彰化方向行駛，疑似於下高鐵匝道時擦撞左側護欄，導致頭部傷勢嚴重當場死亡；警方指出，因石男未送醫，無法抽血檢測酒精濃度，俟報請檢察官相驗，由法醫抽血送驗，全案正由警方調查處理中。

警方指出，台中市警局第四分局交通分隊21日4時24分許接獲通報，指南屯區台74線快速公路下高鐵匝道有交通事故，員警隨即迅赴現場，到場發現有輛白色自小客車疑似自撞擊匝道護欄，隨即管制現場進行蒐證並協助救護。

警方調查，28歲的石姓男子駕駛肇事自小客車，沿台74號快速公路往彰化方向行駛，疑似於下高鐵匝道時擦撞左側護欄，導致頭部傷勢嚴重當場死亡；因石男未送醫，爰無法抽血檢測酒精濃度，擬俟報請檢察官相驗，由法醫抽血送驗。

警方表示，詳細肇事原因將由分局交通分隊蒐集相關跡證後報請檢察官指揮偵辦。中部今天有豪大雨，警方呼籲，駕駛人於深夜時段駕車，勿因車流較少而掉以輕心，並注意行車速度，避免造成交通事故。

(中時 )