鳳梨因暖冬今年提早生產。（圖/中央社）

受暖冬影響，近年來包括高麗菜、香蕉、柚子、鳳梨．芭藥等蔬果盛產價崩，農委會只會補助收購次級品加工或銷毀去化，減少農民損失。農業四大寇之一的Lin Bay 好油說，農委會有七成以上的預算都跟補貼有關，但這些補貼卻沒有辦法提升產業的競爭力，甚至讓農業老窮苦。

Lin Bay 好油在臉書發文說，日本也是農業高補貼的國家，對日本對於農業的高補貼，不是當成社會福利一樣，而是提升產業的競爭力，讓日本農民的收入遠高於一般的工作，雖然維持著相對較高的勞力投入，但薪水卻明顯比一般上班族高。

他說，台灣也是農業高補貼，農委會有七成以上的預算都跟補貼有關，但這些補貼卻沒有辦法提升產業的競爭力，甚至讓農業老窮苦，造成其中差異的原因之一就是對於有效率物流的重視。

他表示，如果你了解在台灣農產品是如何從生產者運送到消費者手裡，你就會理解為什麼農產品的產地收購價那麼低，末端的消費價卻如此之高，因為中間的物流效率低，成本高。最後他說，錯誤的政策造成的影響又比貪汙可怕。

網友表示，「人家補助是產業轉型升級，我們補助是消滅產品去化，兩造之下距離只會越來越遠」、「歷屆政府一直保持把農民當乞丐養啊。很多老農也已經離不開補助的吸引了」。

(中時電子報)