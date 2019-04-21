國立台北藝術大學美術系學生林子渝，以「AFTER PRAYER 禱告聲迴盪後」計畫，獲得教育部青年署補助，在寒假期間行走土耳其，一方面體驗當地生活文化，一方面與在地藝術家交流想法。

教育部青年署「大專校院學生國際體驗學習計畫」，補助大專校院於課程、學程、講座或其他多元活動中，協助學生系統化的學習、自主規畫體驗學習主題並付諸實踐。今(108)年有19個大專校院超過500名學生，將於暑假期間進行國際壯遊探索。本計畫自103年推動迄今已協助超過2300名學子赴國外體驗學習。

林子渝以「AFTER PRAYER 禱告聲迴盪後」計畫，獲得107年成果競賽優勝獎，並在今年寒假期間前往土耳其。為了深入了解土耳其、和當地居民更貼近，林子渝只選擇兩個城市—伊斯坦堡(Istanbul)和布爾薩(Bursa)。

第一次到回教國家，林子渝一下飛機就感受到伊斯坦堡的濃濃異國味。印象最深刻的是拜訪年輕藝術家共同經營的工作室，這也是她第一次用英語向外國人分享自身創作以及介紹台灣的文化與小吃。

在訪談過程中，她發現土耳其藝術工作者和台灣面臨的困境類似，他們的父母多數期望子女當老師，認為從事藝術創作會缺乏未來發展的路，但還是有許多年輕人堅持理想，去做他們覺得真正有意義的事情。

在伊斯坦堡，林子渝還到訪清真寺、馬爾瑪拉大學、伊斯坦堡現代藝術館、考古博物館、聖索菲亞大教堂等地。相較於伊斯坦堡，布爾薩顯得純樸。當她準備出發到布爾薩時，不巧遇到渡輪停駛，一度想放棄，此時一對情侶Fatma和Ozgur正要到布爾薩，於是全程陪著她一起搭公車、幫忙拿行李。抵達布爾薩的民宿時，房東Hakan跟林子渝介紹許多當地景點，也手繪地圖提供她自行踏查。

林子渝說，當初決定到土耳其是正確的的，和陌生的國家連結、給自己鍛鍊的機會、發掘他們值得學習之處。她相信和土耳其的情緣還會繼續，未來也希望與土耳其的藝術家合作辦展，達到深度的互動與交流。

(中時 )