由台灣民意基金會舉行的「台灣總統選民看蔡賴之爭」四月全國性民調發表會21日在台北舉行。民調指出，關於蔡英文總統的聲望，最新民意顯示，在20歲以上的台灣人當中，有約3成5基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，5成3的人不贊成。報告指出，這意味蔡英文的民意支持度依然低迷，有欲振乏力的無奈。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蔡的3、4月支持度基本上不變，在這一個月內蔡英文在外交、兩岸、國防事務上有明顯多於日常的活動、講話與表現機會，同時為了尋求連任，投入民進黨總統初選，與前行政院長賴清德展開競爭，互別苗頭，造成更密集的媒體曝光；但總的來看，這些努力並沒有顯著提高正面的蔡英文聲望或民意支持度。

有關蘇貞昌內閣施政，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有4成4的人基本上滿意蘇內閣的表現，4成1不滿意，滿意的比不滿意的人多3個百分點。報告指出，整體而言，對剛上入的蘇內閣而言，這樣的民意反應表示台灣社會對蘇內閣還算肯定，但不滿意已超過4成，而且滿意與不滿意比例相當接近，對肩負重建台灣社會與人民對蔡政府信心的蘇內閣，這無疑是一個警訊。

(旺報 )