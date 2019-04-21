台鐵南港車站花費3個月構思，打造以鐵道交通安全為主題的彩繪牆，彩繪牆的設計規劃、施工彩繪等工作，都是由南港車站員工一手包辦，彩繪牆以兒童視角切入，首創以繪本方式呈現，結合數字童謠，讓小朋友易學易記，並對鐵道安全產生興趣。

台鐵表示，南港車站首創將常見的鐵道安全知識以繪本風方式呈現，充滿童趣的氛圍，吸引眾多小朋友的目光，也將原本閒置的壁面變身成為色彩豐富鮮明的打卡亮點。

該彩繪牆的設計規劃、施工彩繪等工作，都是由南港車站員工一手包辦。設計者站員邱品瑜表示，希望將南港站營造為親子友善車站，因此以兒童的視野作為切入角度，藉由繪本的呈現，讓小朋友對「鐵道安全」產生興趣。

彩繪牆也結合數字童謠的方式，寫著「123不要爬，456趕快按，789低通過，張開兩隻手，10根手指頭」，讓小朋友讀起來朗朗上口，易學易記、加深其印象。配合行動小短劇，讓鐵道安全教育從小紮根，盼有效降低鐵道事故的發生。

台鐵南港站表示，車站內除有彩繪牆宣導鐵道安全外，還與日本東武鐵道合作展出「SL蒸汽火車大樹號燈座」互動裝置展示，觀賞今年在屏東大鵬灣臺灣燈會展出的東武鐵道迷你小火車，讓小朋友可以近距離的接觸。

南港站即日起開放預約導覽，幼稚園與國小可於1個月前預約申請，車站將會安排專人進行導覽，詳情與申請表單可至南港站網頁查詢，或致電(02)2783-8645詢問相關事宜。

(中時 )