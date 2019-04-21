今年是小鎮漫遊年，交通部觀光局特別甄選出40條「2019小鎮漫遊趣」優質遊程，分別有北區、中區、南區、花東、離島、鐵道、原鄉組，可體驗包括北區採茶、中區客家風情、南區懷舊古城、花東原民文化等多種玩法，透過深度旅遊，玩出各小鎮特色。

觀光局指出，我國富多樣化的文化歷史、人文景觀、遊憩資源，深具發展在地小鎮漫遊與創新旅遊產業潛力，配合小鎮漫遊年，推出「2019臺灣小鎮漫遊趣優質遊程」徵選活動，分為國民旅遊與國際來台兩類，依北、中、南、花東、鐵道、原鄉、離島等七大組別進行評選，於160條參賽行程中選出40條優質遊程。

徵選結果為北區組4條行程、中區組3條、南區組4條、花東組3條、離島組2條、鐵道組2條、原鄉組2條，其中包括極富文化歷史意涵的臺北大稻埕、桃園大溪、苗栗苑裡、彰化鹿港、臺南鹽水；自然生態豐富的基隆中正區、宜蘭頭城、澎湖湖西。

還有以田園景觀聞名的台東池上、花蓮瑞穗、花蓮鳳林、台南後壁、彰化田尾；擁有麗緻山林風貌的新北坪林、台中東勢、嘉義東區、新竹竹東、台中新社、南投集集；遊憩資源豐沛的臺北北投、新北瑞芳、桃園龍潭、苗栗南庄、苗栗三義、宜蘭市及馬祖北竿；與饕客最愛的新竹關西、高雄美濃、屏東東港、台東成功。

觀光局表示，北部遊程可以到大稻埕換上旗袍，漫步古色古香的街道，細細品茗享受愜意、到基隆廟口夜市大啖道地美食；中部遊程可以走入苗栗苑裡金良與磚廠的時光隧道、到南投集集支線搭乘走站集章的鐵道之旅；南部遊程可以走訪高雄美濃彩繪雨傘、到台南青寮老街感受「國際花園城市」的魅力。

而東部遊程可以一睹花蓮鳳林客家菸樓的風采、到台東體驗阿美族的漁撈文化；離島也是不錯選擇，置身如夢似幻馬祖藍眼淚、安排小島文化巡禮或到澎湖飽覽絕美海景、DIY炸棗。期盼透過選拔活動帶動小鎮深度旅遊風氣，吸引旅客體驗我國特色小鎮旅遊。

(中時 )