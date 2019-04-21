男子疑天雨路滑、高速過彎，失控自撞護欄達50公尺 。（張妍溱翻攝）

1輛自小客車21日清晨4點多行經台74中彰快速道路連接高鐵台中站的閘道上前，疑天雨路滑、高速過彎，失控自撞護欄達50公尺 ，石姓男駕駛因受困車內，被消防人員緊急救出時，當場已經無生命跡象，且右臂斷肢，滿地車體碎片，現場怵目驚心。

根據了解，駕駛疑似未繫安全帶，加上窗戶是開啟狀態， 使得上半身因離心力拖出車窗外，右臂硬生生被護欄扯斷，掉落路面，頭部更直接撞擊護欄鋼管而重創當場死亡；疑似高速撞擊，導致車體零件四散滿地，宛如災難片場景。

市警四分局交通分隊長顏志明指出，凌晨4時24分許接獲通報，南屯區台74線快速公路下高鐵匝道有交通事故，員警隨即迅赴現場，到場發現有1輛白色自小客車，疑似自撞擊匝道護欄，隨即管制現場進行蒐證並協助救護。

石姓男子家屬聞訊到場，見車禍場面慘不忍睹，焦急不捨，其母親更是哭喊問說：「到底發生什麼事？」，表示不知道兒子為何深夜開車外出，突如其來的噩耗，無法接受。

員警初步調查，石姓男子駕駛肇事自小客車沿台74號快速公路往彰化方向行駛，疑似於下高鐵匝道時擦撞左側護欄，導致頭部傷勢嚴重當場死亡，因石男當場死亡，無法抽血檢測酒精濃度，已報請檢察官相驗，由法醫抽血送驗，至於詳細肇事原因將進一步交通鑑定，再報請檢察官偵辦。

(中時 )