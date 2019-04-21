高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

由台灣民意基金會舉行的「台灣總統選民看蔡賴之爭」四月全國性民調發表會21日在台北舉行。關於總統大選，若蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人競爭，最新民意顯示，目前民意是韓國瑜以3成6的支持率一枝獨秀，領先柯文哲和蔡英文個8個百分點；這是一個明顯向韓國瑜傾斜的三足鼎立的狀態。

而若是賴清德、韓國瑜與柯文哲競爭的局面，最新民意顯示，賴清德以3成3的支持率一馬當先，領先居次的韓國瑜2個百分點，領先第三的柯文哲5個百分點。報告指出，這是一個典型的、競爭更激烈的三足鼎立態勢，可以稱為「3個百分點內的爭霸戰」，但局勢轉為略有利於執政的民進黨。

至於蔡賴之爭的民進黨總統初選，最新民調互比式結果指出，在20歲以上的成年人中，若明天投票，有5成的人會支持賴清德，2成8的人支持蔡英文，支持賴清德的人比支持蔡英文的人多22個百分點，這是一個一面倒的狀況，賴清德仍具有壓倒性的優勢。

關於民進黨總統初選民調採對比式，並以韓國瑜為對手的話，那麼賴清德較毫無疑問的勝出，因最新民意顯示，賴清德贏韓國瑜4.5個百分點，而韓國瑜贏蔡英文8.5個百分點。同時，據2019年3月與4月調查結果，顯示韓賴之爭的選舉支持有相當的穩定性。

(旺報 )