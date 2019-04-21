民進黨若由蔡英文披戰袍，韓國瑜將以35.8％的民調支持度一支獨秀，領先柯文哲的27.9％及蔡英文的27.5％。(台灣民意基金會提供)

若由賴清德出馬，賴將以46.2％的支持度險勝韓國瑜的41.7％。(台灣民意基金會提供)

民進黨若改由賴清德上陣，賴清德獲得33.2％的支持度，韓國瑜則獲31.1％，柯文哲則位居末位，僅27.8％。(台灣民意基金會提供)

民進黨總統黨內初選蔡賴相爭，台灣民意基金會今天公布最新民調，國民黨若派最強戰將韓國瑜出馬，無論是兩強相爭或是柯文哲加入戰場的「三腳督」，綠營若派出蔡英文總統都是敬陪末座，若派賴清德出馬則可險勝。

蔡英文總統日前表示，民進黨若要初選「民調蔡英文不會輸」，不過根據台灣民意基金會今天公布的最新民調，如果民進黨採「互比式」民調，有49.9％的人支持賴清德出馬，「完勝」蔡英文的27.7％，兩人差距達22個百分點，賴具有壓倒性的優勢。

如果最後大選，國民黨派出韓國瑜，藍綠對決，韓國瑜以47.9％支持度贏過蔡英文的39.6％；若由賴清德出馬，賴將以46.2％的支持度險勝韓國瑜的41.7％，兩人差距僅4.5個百分點。

如果台北市長柯文哲決定參選，形成藍白綠的「三腳督」，民進黨若由蔡英文披戰袍，韓國瑜將以35.8％的民調支持度一支獨秀，領先柯文哲的27.9％及蔡英文的27.5％。

民進黨若改由賴清德上陣，賴清德獲得33.2％的支持度，韓國瑜則獲31.1％，柯文哲則位居末位，僅27.8％，3人支持度在誤差範圍內，競爭激烈。

不過近來蔡英文強烈喊出團結，確實讓賴的民調受到影響，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，與上次的調查相比，賴清德的支持度從上回的55.1％下降至4月的49.9％，蔡英文支持度則緩步上升，從26％微幅上升至27.7％，但蔡仍無法突破困境。

此次民調由台灣民意基金會委託山水民意研究調查公司執行，訪問時間為2019年4月15日至16日，有效樣本為1072人，在95％信心水準下誤差約正負2.99個百分點。

(工商 )