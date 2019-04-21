基隆1名黃姓男子去年8月中旬晚間，趁無人注意潛入崇右影藝科技大學，竊走筆記型電腦及上萬元現金，得手後還在校園中停留，直到清晨才離去。警方根據地上菸蒂進行DNA比對找到黃男，法官依竊盜罪判處黃男有期徒刑9個月。

據檢調，有多項竊盜前科的黃男於去年8月14日下午6時，趁著放學時間潛入崇右影藝科技大學，查看校園內是否有未上鎖的教室、辦公室以伺機行竊，並順利發現某科系辦公室門沒鎖，隨即潛入抱走裡面市值約1萬元的筆電後仍不收手，又找到另一間辦公室，取走抽屜內1萬3500元的現金，直到隔日清晨才從容離去。

不久後辦公室人員進到學校辦公，發現筆電及現金遭竊，連忙通報警方處理，鑑識人員前往採證時，發現地上有一根菸蒂，懷疑是嫌犯留下，便將菸蒂帶回去進行DNA比對，檢驗結果出爐後與黃男相符，警方再監視器畫面交叉比對後，認定就是黃男犯案，並約談到案。

黃男到案後，坦承偷走筆電和現金，筆電已經用臉書轉售，錢也花完了。法官認為黃男犯下2起竊盜案，判處有期徒刑9個月，可易科罰金，並追徵犯罪所得。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )