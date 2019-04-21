高雄市長韓國瑜日前重砲批評台灣軍隊無軍法，增加國防預算無濟於事，甚至用「太監穿西裝」來比喻國軍現況，竟遭總統蔡英文以三軍統帥身份，要求韓把這句話收回去。對此，國民黨台北市議員游淑慧說， 蔡英文是找架吵，目的在上新聞、搏版面，提高曝光率。

游淑慧在臉書發文說，在一般人的生活裡，以和為貴是多數人的態度，很少人會去主動挑起爭執、「找架吵」，可是在政治圈裡面，「找架吵」也是一門必學之術！政治人物「找架吵」，通常發生在想要提高自己曝光度的時候，例如最近的蔡英文總統。

她說，韓國瑜在美國闡述了廢除軍法審查的弊病，這是韓國瑜一個人的想法嗎？不，這是國軍大部分將領的想法，只是現役者不敢說。但不管如何，關於韓國瑜個人的想法評論，又犯了蔡英文什麼事？

游淑慧說，廢除軍法審查又不是蔡英文做的、蔡英文沒有當過兵、蔡英文目前沒有子女晚輩在當兵、韓國瑜沒有點名指責蔡英文。蔡總統竟「藉勢藉端」、以三軍統帥的身份命令，命令一位直轄市市長把話收回去！這種口氣大約也只有在威權時候才會發生！

她認為，蔡英文跳出來「找架吵」，原因無他，就是為了想上新聞、搏版面。堂堂一個總統，為了讓人注意，為了要一直裝「辣台妹」，她不惜像凡夫俗子一樣，一天到晚到左鄰右舍去「找架吵」！這，其實蠻可嘆的！

(中時電子報)