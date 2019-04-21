蔡英文總統若與前行政院長賴清德直球對決，有27.7％民眾支持蔡英文，49.9％支持賴清德。(台灣民意基金會提供)

民進黨總統黨內初選延至5月底，台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統若與前行政院長賴清德直球對決，有27.7％民眾支持蔡英文，49.9％支持賴清德，兩人差距達22個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這是一個一面倒的狀況，賴清德具有壓倒性的優勢。

民進黨黨內初選一延再延，儘管蔡英文表示民調她「不會輸」，不過根據台灣民意基金會今天公布的最新民調，如果明天投票，有27.7％支持蔡英文，49.9％支持賴清德，18.8％尚難決定，3.7％不知道或拒答。換言之，如果明天投票，有近5成的人會支持賴清德。

民調也首度以「理想台灣總統特質」為題，詢問民眾意見，評比總統蔡英文及前行政院長賴清德優劣勢，結果賴清德在各項特質均完勝蔡英文，包括誠實且值得信賴、有能力促進台灣經濟發展、有能力處理複雜兩岸關係、有能力提升台灣的國際地位與尊嚴，有能力帶來台灣所需的改變、具強有力的國家領導能力以及關心一般老百姓需要。

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