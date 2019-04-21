The MVP is too slick!! #FearTheDeer pic.twitter.com/d3PzrJXZAn — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月21日

(10：55更新)活塞恐怕逃不過慘遭公鹿橫掃命運！就算活塞當家前鋒布雷克葛瑞芬21日宣告帶傷上陣，更奮勇拿到全場最高27分，可惜面對實力超強的公鹿，活塞仍以103比119慘敗收場，也讓公鹿取得3勝0敗聽牌優勢，晉級下一輪已無懸念。

畢竟在NBA季後賽歷史，沒有1隊能從0勝3敗頹勢成功逆轉，活塞才在21日明知布雷克葛瑞芬膝傷仍未徹底痊癒的情況下，還是讓他在今年季後賽首次上場，可惜面對本季搶下聯盟與東區戰績第1的公鹿，多了葛瑞芬似乎差別不大。

儘管公鹿「字母哥」阿提托康波表現不如前兩戰犀利，可是兵多將廣的公鹿，仍靠布魯克羅培茲、伊耶索瓦、布雷索、米德頓等人火力，打完上半場就取67比54領先，來到下半場，更把領先擴大到20分以上，完全不給活塞反撲機會。

公鹿充分展現得分點眾多優勢，全隊7人得分上雙，米德頓攻下20分最高，羅培茲與布雷索各有19分，伊耶索瓦15分，阿提托康波14分、10籃板與3助攻，米洛提奇12分，喬治希爾11分，雙方第4戰將於23日續在底特律進行。

輸球的活塞已經無路可退，更吞下追平尼克的季後賽13連敗歷史紀錄，假如23日的G4仍然無法振作，活塞不僅提前宣告淘汰，更會創下NBA史上季後賽最長連敗紀錄，這下子活塞高層人事恐怕就要面臨大地震的結局了。

(中時電子報)