新北市民政局長柯慶忠在新住民親子日會場演奏薩克斯風，贏得滿場掌聲。（陳俊雄攝）

全台最大的新住民親子日，今於板橋435藝文特區熱鬧登場，現場有各國美食、近百道異國料理、各式異國風情表演接力演出，新北市長侯友宜也到場與新住民家庭熱情互動，同時強調未來要整合新住民服務之間的跨機關通報，讓現有的新住民服務能成為一面完整的輔助網，加速新住民適應在台灣生活。

侯友宜表示，新北市新住民及其子女約有14萬人之多，高居全國之冠，新北市政府也從生活、教育、就業以及社福4大面向織出一面新住民輔助網。

侯友宜指出，在生活方面由各戶所舉辦生活適應輔導班；教育方面推動原鄉母語教學，讓孩子會說媽媽的話，還有126冊新住民七語教材，並從技職教育著手，讓新住民的高中職學生赴東南亞企業實習；在就業方面也有多語就業諮詢、微型創業貸款、中高階技術證照班；社服面則利用新住民家庭服務中心及關懷服務站進行公私跨部門的合作。

侯友宜強調，新北市就像一個大家庭，融合各國的文化。為拉近民眾與新住民的距離，民政局連續3年舉辦新住民親子日活動，今年親子日現場還有社會局、教育局、勞工局、衛生局等單位進駐，提供新住民就業、社會福利、教育措施等切身相關的資訊，未來就要強化機關間的橫向聯繫以及通報機制，讓這面輔助網能更全面、更完整。

民政局長柯慶忠也在現場演奏四首薩克斯風，獲得滿場的掌聲，他表示，今年新住民親子日參加人數近萬人盛況空前，40攤的異國美食，有馬來西亞的馬來Mee Hoon、口感鹹甜帶辣，再搭配甜品老巴煞Bo Bo Cha Cha、椰奶香濃解油膩，還有許多首度推出的創新料理，包括檳城炒貴刁、韓式藝術起司捲、印尼辣炒天貝等近百道異國料理美食，要讓新住民回味濃濃的家鄉情懷。

今日活動也量身設計5種包括泰國小藤球、越南彩繪平衡竹蜻蜓、德國拓印藏書票、印尼馬來y粽鑰匙圈、美國毛巾動物等來自新住民母國懷鄉發想的闖關遊戲。現場還有提供小朋友們異國服裝體驗，許多新住民穿著家鄉華服在會場載歌載舞，熱鬧非凡。

民政局表示，新北市各戶政事務所每年開辦10班「新住民生活適應輔導班」，今年預定於5月起開辦生活適應輔導班，安排居留與定居、就業面談技巧、親職與子女教育活動、嬰幼兒照顧及癌症防治宣導等課程，讓新住民更快速融入台灣生活環境，有需要的新住民就近向各戶政事務所洽詢。

(中時 )