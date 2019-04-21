高雄市長韓國瑜上任後力拚經濟，先前率團出訪星馬、港澳深廈搶訂單，日前剛結束9天訪美行程，返國後立刻回市府辦公。資深媒體人黃創夏則發文指出，「忙丶茫丶盲」這三個字正是韓國瑜當前處境的完整寫照。

韓國瑜日前訪美，九天行程包括在哈佛和史丹福大學演講及僑界晚宴，也安排參訪企業，行程滿滿。韓國瑜回國後立刻回市府辦公，找來副市長李四川及局處首長，了解市政推展的最新進度。

至於韓國瑜選不選總統，始終是外界關注焦點。韓國瑜昨表示，會在很快的時間，發表一個正式聲明，對於他選不選2020總統，太多人關心，他認為應要有個具體聲明，才是負責任的表現。

黃創夏稍早在臉書貼出歌手張艾嘉的「忙與盲」這首歌，並表示韓國瑜應該聽過。黃說「忙丶茫丶盲」這三個字正是韓國瑜當前處境的完整寫照！他說韓國瑜該找個時間，和過去一樣，漫步山間，沉澱心靈了。

(中時電子報)