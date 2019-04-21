網友截圖原PO發文。(翻攝靠北澎湖)

奧客無極限。有女網友在臉書社團指稱，近日到澎湖住民宿，結果房間淹水，害得行李都濕，呼籲大家不要來住。但被網友發現，是原PO自己沒關窗才導致進水，卻公開民宿資訊給負評，要求退費3600，還叫大家別去住；網友看不下去，提醒小心被告，原PO反嗆沒在怕，讓澎湖網友爆氣，「妳沒在怕，我們澎湖人也沒在怕」。

有網友在《澎湖靠北-靠北澎湖》PO出截圖留言「妳沒在怕，我們澎湖人也沒在怕」，因日前有名去澎湖玩的女網友在臉書《爆料公社》發文指控，「不要來這個民宿，睡一晚淹水衣服濕了，行李溼掉，旅館業者慢慢地來打掃」、「大家出去玩記得把門窗關好，半夜大雨整個房間都是水」。

另外，她更在公開粉絲頁上PO文，「上帝你讓我房間淹水，這是恩典的記號嗎？感謝主，他們(指民宿)願意讓我們退房退$3600，不然兩晚$7400真的太貴，求主保守我們，讓我不要發脾氣！求上帝派天使陪我玩，禱告奉耶穌基督聖名阿門」。

PO文一出，網友紛留言，「原來是自己沒關窗阿」、「原來不只室內進水，連腦袋也進水」、「自己窗戶沒關，老闆沒要求賠償就不錯了，還讓退費3600」、「個人版公開民宿資訊，安捏母湯，孩子小心被告」，但她卻說「沒在怕（被告）」，聲稱自己是生病吃藥才忘記關，更嗆「要是你睡醒發現行李濕了不會生氣？酸民只會酸，一點同理心都沒有」。

此番言論讓澎湖網友爆氣，紛截圖在《靠北澎湖》臉書社團上怒嗆，「妳沒在怕，我們澎湖人也沒在怕」、「禮義廉恥丟到垃圾桶了嗎」、「你行李泡水，民宿可是整間房間遭殃。到底誰受害」、「支持業者提告求償，生病吃藥是你家的事」、「澎湖人真的心太軟，才會養成這種澳洲的客」。

卻也有網友護航原PO留言，「民宿有張貼告示要閉緊門窗嗎？」、「進水也是業者未盡提醒義務」。見事態愈演愈烈，原PO稍早已刪除爆料公社及個人臉書貼文。

(中時電子報)