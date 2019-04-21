北部地區潘姓男子不滿結縭40多年的妻子索求無度，天天向他要錢供賭博，還離家出走多年，向法院訴請離婚，法院判准。

據判決書，潘男與趙女結婚40多年，育有7名子女，潘男指控，他婚後將薪水全數交給老婆作「家用」，但妻子總是覺得不夠，潘男一查之下，發現趙女不僅偷拿他的錢財，還有賭博劣習，賭到天亮都還沒回家，另外趙女還不實指控他外遇，潘男認為，妻子天天拿走他的錢，夫妻長年來感情不睦，已分居9年，向法院請求離婚。

趙女表示經女兒告知，她才得知丈夫外遇，她這幾年在國外生活，一回國就被趙男逼迫離婚。趙女指出，她同意老公離婚，條件是潘男得賠償精神損失100萬元。

2人子女出庭作證，供稱爸媽分居9年，當初是母親逕自搬出住處，並提出母親出入境證明父親所言不假。法官認為，潘男夫婦出庭時互動冷漠，顯見婚姻出現嚴重破綻，無修補關係可能，判准離婚。

(中時電子報)