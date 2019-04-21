或許眼尖球迷可能發現，勇士明星前鋒卓雷蒙格林在今年季後賽表現明顯優於例行賽，根據《The Athletic》記者馬可斯湯普生爆料，格林會出現這種正向轉變，理由是他答應勇士總管邁爾斯開始減肥，更一口氣去掉約10公斤肥肉！

攤開卓雷蒙格林今年季後賽和例行賽的數據比較，就可看出減肥成效，他在季後賽場均13分、5.3籃板、8.7助攻、1.3抄截與1.7火鍋，命中率4成84，例行賽場均則有7.4分、7.3籃板、6.9助攻、1.4抄截與1.1火鍋，命中率4成45。

為何卓雷蒙格林突然想要減肥？原來是3月初邁爾斯找上格林，更告誡他，「卓雷蒙，我要告訴你一些可能你不想聽的話，那就是假如我們要贏總冠軍，你必須趕緊恢復良好的體型。」格林不但聽進去了，更積極訂定自己的減肥計畫。

格林跟邁爾斯介紹自己打算如何減肥，除了請來營養師控制他的飲食、專門廚師幫他做飯，勇士重訓團隊也幫格林設計專屬訓練計畫，讓他可以保持力量同時減重，格林原本打算花上兩周時間，最後整整用了6周成功減重10公斤。

在成功減肥之後，格林坦承自己在場上感覺輕盈許多，可以加快速度推進或運球突破，特別是在大半場快攻上籃的完成，比起以前輕鬆不少，看來假如格林能在季後賽保持這種極佳狀態，勇士總教練科爾最該感謝的人還是邁爾斯！

(中時電子報)