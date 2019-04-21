我們都聽說過大猩猩很聰明，但從沒想過牠們竟然聰明到也會玩自拍！臉書上一個叫「反盜獵菁英單位及戰鬥追蹤者」（The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers）的粉絲專頁18日po出一張大猩猩大擺pose和人類玩自拍的照片，由於站姿太帥、太像人類，被網友戲稱是偶像團體出道，馬上席捲社交網站版面。

最近這張2隻大猩猩側身站著和2名男子合影的照片在臉書上瘋傳，原來是剛果民主共和國維龍加國家公園（Virunga National Park）的巡守員將自己與大猩猩朋友們及另一名巡守隊員的自拍照貼在臉書上與大眾分享。

畫面顯示，男子拿直鏡頭自拍，2隻黑猩猩站在他背後，只見其中1隻大猩猩挺直腰桿、側身站著，眼睛直視鏡頭，就像一名壯漢雙手叉腰睥睨站著，另一隻大猩猩則是微微側身希望入境，由於牠們的站姿太像人類，不少網友留言評論自拍照拍得真好，也有人回應以為是拍攝樂團新專輯封面照，其中一隻大猩猩應該是很厲害的鼓手。

其實這不是維龍加國家公園巡守隊員頭一次po和大猩猩的自拍照了，幾個月來，不同的巡守員紛紛上傳和公園內大猩猩的合影，顯示園區內大猩猩和工作人員的感情相當融洽，《華盛頓郵報》（Washington Post）在瀏覽過這些照片後，更戲稱這些猩猩應該再練一練自拍技巧，好遮住牠們的雙下巴。

不過如果仔細看讀者留言，多數人都回覆希望巡守員好好保護自己的安危，原來溫馨的照片背後其實藏有令人揪心的故事。根據維龍加國家公園官網介紹，過去20年來園區不斷遭受戰火、武裝衝突摧殘，巡守員的工作因此相當重要。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，該園區目前共有約600名巡守隊員，不分男女，每個人都需要接受6個月的密集專業訓練，不過截至目前為止，仍有179名巡守員在值勤途中不幸喪命。就在上個月，至少有2人死於環境因素，包括被河馬襲擊、閃電擊中，也有1人死於外力攻擊，過去也有巡守員為保護遊客，慘遭民兵射殺的案例。

(中時電子報)