義大利佛尼尼闖進蒙地卡羅大師賽決賽。（美聯社）

FORZA FABIO! 🇮🇹@fabiofogna beats 11-time #RolexMCMasters champion Rafael Nadal 6-4 6-2 to reach his first Masters 1000 final pic.twitter.com/sqW4e9JL5G — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在8強戰出局之後，蠻牛納達爾(Rafael Nadal)在蒙地卡羅大師賽也跟著落馬了，這場準決賽他打得非常爛，被義大利的佛尼尼(Fabio Fognini)以6-4、6-2直落二解決，而且是在他拿手的紅土球場。

納達爾說：「這是我14年來最糟糕的紅土比賽，諸事不順的時候就是這樣。我很難過，這原本應是紅土賽季的美好開頭。當我打得這麼差的時候，用不著解釋任何戰術問題，對手表現比我好，我輸是應該的。」

所謂14年，大約就是從納達爾首度摘下大滿貫冠軍(2005年法網)，成為天王選手至今的這段時間。納達爾在蒙地卡羅已經拿了11冠，他也是去年冠軍，所以這次失利讓他損失很多積分，距離球王喬柯維奇也愈來愈遠。

佛尼尼說他完全不怕納達爾，「就拚命打，反正我輸了也沒損失。」佛尼尼只是第13種子，他決賽對手是非種子的拉約維奇(Dusan Lajovic)。

接下來納達爾要返回家鄉西班牙參加巴塞隆納公開賽，那裡的中央球場是以他命名的，說什麼也得好好表現了。接著還有羅馬大師賽、法網，這些都是紅土比賽，也是納達爾重要的ATP積分來源。

(中時電子報)