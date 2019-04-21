恆春天后宮21日舉辦建廟140周年祈安巡遊大典，前總統馬英九獲邀參與盛會，針對近來國民黨主席吳敦義擬以徵召方式將高雄市長韓國瑜納入初選，是否為逼韓表態？馬說，「要韓市長主動參選恐有困難，只好用徵召」，他也透露「相信很快就會有結果」。

與馬友好的鴻海董事長郭台銘也正式宣布參與國民黨總統初選，被問到是否支持？馬英九笑笑地說，只要是透過黨的初選制度產生的候選人我們都支持。

(中時 )