韓國瑜參與黨內總統初選？馬英九：很快會有結果 11:332019/04/21 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九(左二)談徵召韓國瑜參與總統初選，語帶玄機透露「很快會有結果」。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 恆春天后宮21日舉辦建廟140周年祈安巡遊大典，前總統馬英九獲邀參與盛會，針對近來國民黨主席吳敦義擬以徵召方式將高雄市長韓國瑜納入初選，是否為逼韓表態？馬說，「要韓市長主動參選恐有困難，只好用徵召」，他也透露「相信很快就會有結果」。 與馬友好的鴻海董事長郭台銘也正式宣布參與國民黨總統初選，被問到是否支持？馬英九笑笑地說，只要是透過黨的初選制度產生的候選人我們都支持。 (中時 ) #初選 #參與 #馬英九 #市長 #結果 也許您會感興趣 推薦閱讀 領50年黨員榮譽狀 郭台銘表態願參加黨初選「絕不接受徵召」 16:292019/04/17 新聞透視》拉郭卡韓 馬英九就是幕後推手 04:102019/04/19 2生命鬥士喜獲馬英九頒獎 04:102019/04/19 吳敦義：徵召韓國瑜參加初選 這樣比較公道 12:102019/04/19 回應蔡總統 賴清德：初選不可怕 15:442019/04/19 吳徵召韓初選 朱：要徵召就徵召 要初選就快訂制度 16:522019/04/19 吳再拋被動式初選 難解套 直接徵召 韓才會選 04:102019/04/20 向小英喊話 賴清德：不必視初選為畏途 12:342019/04/20 賴岳謙：馬英九你夠老了可退了！ 15:262019/04/20 藍綠總統初選喬不定 柯P批：不應因初選耽擱正事 18:492019/04/20 政治熱門新聞 各種抹黑韓國瑜後...王浩宇這番話遭狠譙 - 政治 黃創夏：這三字成韓國瑜當前處境完整寫照 - 政治 總統大選民調：若蔡韓柯爭 韓國瑜支持率一枝獨秀 - 政治 - 旺報 最新民調：蔡賴對決 賴清德大贏蔡英文 - 政治 - 工商 小英猛打韓國瑜 港媒爆：竟是為了他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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