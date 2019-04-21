鴻海董事長郭台銘日前宣布角逐2020總統大選，表示自己受到「媽祖託夢」要他照顧老百姓，所以毅然挺身參加國民黨初選，又請關公賜予他勇氣，並表示是否宣布選總統「要等祂們(媽祖、關公)來告訴我！」，甚至前立法院長王金平都說跟郭台銘約調好彼此競爭「會共同遵守關公精神」。

對於2020選戰，角逐者狂拿神明出來坦，曾長期擔綱駐美國特派記者、現任談話節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》主持人范琪斐，看到此情此景感到不可思議，怒轟：「真是夠了，又是媽祖，又是發爐，我們台灣是宗教治國嗎？」。

而范琪斐的「台灣宗教治國說」，引發眾多網友共鳴，多數對於提神佛抱持負面看法，直呼「不要再當觀眾只有7歲智商」、「君權神授的時代回歸了！愚民政策猛犬出柙(閘)！」、「以後選總統都用擲筊的」，也有人更直白地說：「就不能好好真心誠意的說『我想出來選總統』嗎？ 講真話這麼難膩」。

(中時電子報)