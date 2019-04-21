化工業者馬金泉家族捐贈勘災車，配置於嘉義市後湖消防隊。（廖素慧攝）

小朋友體驗空中救助斜降。（廖素慧攝）

小朋友學習CPR心肺復甦術。（廖素慧攝）

化工業者馬金泉有感於家人常使用救護車，繼5年前捐贈救護車，21日再捐新式運動皮卡型式災情勘查車，配置於嘉義市政府消防局後湖分隊，市長黃敏惠代表受贈，盛讚馬家人用感恩的心傳送愛。

馬金泉在嘉義市後湖工業區經營泉興化工原料有限公司，擔任消防局後湖義消分隊顧問，長期熱心支持消防救災救護工作，5年前馬家兄弟以雙親名義捐贈1台救護車，配置於後湖消防分隊。

馬金泉說，因母親受助於救護車，因而捐贈救護車回饋，這次原本要再捐救護車以汰舊換新，經後湖里長洪献武連繫獲知，災情查察車已老舊急需汰換，改而捐贈1台新式運動皮卡型式災情勘查車。

消防局表示，這台新式運動皮卡型式災情勘查車有LED警示燈、警報器、數位無線電等裝備，更加裝災情勘查及搶救需要之探照燈、拖拉鋼索絞盤及加高排氣管，災害發生第一時間載運救災人員、救災裝備器材前進現場，可以勘查災情，並做初期搶救，是勘災新利器，市值約170萬元。

馬金泉加碼捐贈嘉義市私立晨光智能發展中心、嘉義女中小太陽志工隊等公益團體獎助學金，嘉惠學子。消防局同時舉辦消防體驗活動，小朋友體驗空中救助斜降、學習CPR心肺復甦術，小朋友興趣高昂。

黃敏惠說，感謝馬家用感恩的心不斷傳送愛，持續捐救護車、災情勘查車，發揮愛的力量，強化嘉義市救護救災的效能，並關懷發育遲緩兒的教育，也鼓勵嘉女小太陽志工團的善行。

(中時 )