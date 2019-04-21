蔡英文總統網路聲量大漲，不過台灣民意基金會今天公布民調，3成5的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，5成3的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多約20個百分點；強烈不贊同蔡職務表現的人有2成3，顯示蔡英文總統民意支持度依然低迷且欲振乏力。

台灣民意基金會今天舉行「台灣總統選民看蔡賴之爭」民調發表會，由游盈隆主持，並邀請丁庭宇、林嘉誠、彭懷恩等學者與談。

民調中詢問「 蔡英文總統上任到現在 將近三年 ；整體來講，您贊同或不 贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示：6.2％非常贊同， 28.4％還算贊同，30.3％不太贊同，22.9％一點也不贊同，12.2％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上的台灣人當中，不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式的人比贊同的人多約20個百分點。若和上個月比較，贊同蔡總統處理國家大事方式的人略增加2.2個 百分點，不贊同的人減少0.9個百分點，基本上並無大差別。

他說，回顧過去一個月，蔡英文總統在外交、兩岸、國防事務上有明顯多於日常的活動、 講話或表現的機會；同時，為了尋求連任，投入民進黨總統初選，與前行政院長賴清德 展開競爭，互別苗頭，爭鋒相對，造成更密集的媒體曝光；但總的來看，這些努力並沒有顯著提高正面蔡總統聲望或民意支持度。

更具體地說，外交方面，蔡總統先是走訪南 太平洋三小國，並過境夏威夷參訪，前後8天。接著慶祝「台灣關係法40週年」安排一系列活動，展現美國和蔡政府關係良好。此外，美國國防部在這段期間也宣佈了對台五億美金的軍售，蔡總統還公開呼應，說是「來的很及時」。

在兩岸關係方面，這段期間中國空軍多次大規模在台灣海峽附近演訓，蔡總統罕見下令我空軍「驅離」，展現異乎尋常的強硬作風。驅 逐中國學者李毅則是另一個事件。

游盈隆指出，蔡英文總統最近一個多月雖力求表現，但民意支持度仍停留在34.6％，依然深陷自2017年 11月以來的「二次執政困境」中。何時可以扶搖直上，一舉突破眼前執政困境，顯非一件容易的事。

(工商 )