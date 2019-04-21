台中市政府都市發展局為提升經濟發展實力，即日起針對5層樓以下工廠類建築物且無特殊情形建造執照審查，採專人專辦方式快速發照，陸續將再提供網路掛號等更簡便審照措施；希望期縮短工廠類建築申請執照時程，吸引中小型企業至台中設廠，帶動地方發展。

都發局表示，5樓以下工廠類建築物，若無需辦理都市設計審議或景觀設計審議、山坡地水土保持審查、地質敏感審查、特殊結構審查、文化遺址審查及需辦理環境影響評估等特殊條件審查者，市府採專人專辦方式辦理。

都發局說，專人部分，山城服務中心設置1員，州廳置設2員專人辦理；專辦方式，即案件申請掛號成功後，即安排於掛號當日或次日優先審查，案件補正完成時，不另安排審查時間，採隨到隨辦方式，資料整理完成以即陳核，並於核准後協助當日下班前領照。

都發局指出，因部分工業區申請建造執照辦理需會辦經發局，故此類案件於建造執照初審時即刻辦理會辦，其餘相關書件留市府續審，倘相關書件圖說符合規定，即刻上陳，待會辦結束，即辦理後續發照事宜，以節省審查時程。

(中時 )