中央氣象局副局長鄭明典在臉書po出閃電照片，為網友黃安興提供。（翻攝鄭明臉書）

今天凌晨颮線狂襲，中部以北大雷雨，台中、新竹紛傳大小不等災情，網友嚇傻，氣象專家吳德榮表示，今台灣都在鋒前暖氣團內，白天若未遇降雨、則氣溫仍偏高，週二起暖熱如夏，氣溫會比今明兩天高出5、6度。

今天凌晨第三波颮線發威，中部以北發生「強風、雷擊、瞬間大雨」情形，新竹市東區今凌晨後3小時，降雨累積雨量飆破100毫米，竹北、新豐、香山、新埔也達逾80毫米的大雨等級，桃園楊梅、苗栗竹南則有50毫米以上；台中、台北等多處也出現打雷，讓許多網友半夜驚醒。

網友紛在爆料公社PO影片及發文，林姓台中網友PO出騎樓也在下大雨影片說，台中的雨太恐怖了，還有網友說，「被雷聲吵醒」、「狂風暴雨還狂閃電打雷，根本颱風天」、「8到10級陣風已是颱風等級了，出門請小心」、「在新竹路上根本騎水上摩托車啊」。中央氣象局副局長鄭明典說，這是典型颮線特徵，需要提防注意。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》表示，今晨2時雷達回波圖顯示，波狀線性回波在彰化沿海，梧棲、台中於2時至3時之間，分別量測到氣溫遽降、氣壓劇升等颮線通過之特徵，帶來「強風、雷擊、瞬間大雨」等劇烈天氣，並說，此為48小時內第3道「颮線」襲台，顯現岀過去兩天大氣的不穩定度。

不過，他說，。今、明兩天因台灣都在鋒前暖氣團內，白天若未遇降雨、則氣溫仍偏高，今日各地大多為多雲時晴，北部氣溫大約在21至29度、中部21至30度、南部22至33度、東部21至30度，周二起暖熱如夏，高溫升至33至35度，要防曬、多補充水分

(中時電子報)