英國一名23歲護理師娜塔莉（Natalie Kuniciki），近日下班和友人躺在床上看電影，並以枕頭墊高脖子，轉動調整成最佳觀看姿勢，脖子還發出「喀、喀、喀」的聲響，朋友問她：「妳的脖子怎麼了？」娜塔莉不以為意，繼續維持相同的姿勢，還小睡了十五分鐘。

沒想到，醒來後娜塔莉發現自己的左腳無力動彈不得，起身上廁所還重重摔倒在地上，緊急送醫診斷後，醫師研判是姿勢不良，誘發椎動脈剝離破裂，造成大腦中形成的血凝塊引發中風。

姿勢不對，小心血管就剝離

衛生福利部雙和醫院中風中心主任陳龍表示，椎動脈剝離的確有可能受到外力因素影響，譬如頸部劇烈的扭動、不當的整脊按摩、打球時頭頸部受到撞擊、坐雲霄飛車等等。

不過，腦中風最重要的問題根源，還是出在血管本身。

陳龍說：「事實上，絕大部分健康的血管並沒有想像中脆弱。」但如果血管壁因為動脈硬化、長期性偏頭痛、先天性結締組織疾病等，造成血管壁結構出問題，扭一扭脖子就可能造成血管破裂剝離，形成血塊循環至大腦造成中風。

動脈硬化的元兇是高血壓、抽菸和糖尿病。根據2012年一份針對1972名脊椎動脈剝離病患所做的文獻回顧分析指出，發生椎動脈剝離的病患中，有50％有高血壓，血壓過高是增加血流衝擊破壞血管壁的動力因素。另外，抽菸也會提高動脈剝離發生的風險。還有一些椎動脈剝離的人，被診斷出有先天性結締組織疾病，由於組織結構耐受性比較差，一受到外力的衝撞，血管容易剝離。

剝離可以預防？

椎動脈剝離經常是瞬間發作，事前很難有徵兆。一旦發生，多半出現的是手腳無力、口齒不清等腦中風症狀：

・「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側舉不起手腳 (ARM)。

・「微」笑也困難：臉部表情不對稱，或嘴角歪斜 (FACE)。

・講話「不」清楚：口齒不清或無法表達(SPEECH)。

・別「亂」快送醫：看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫(TIME)。

一旦出現上述症狀，趕緊就醫進行檢查、治療，治療的方式就不見得是使用血栓溶解劑，而是給予椎動脈裝支架治療。在台灣，因椎動脈剝離者約佔中風的1％。

有沒有辦法提早發現動脈血管有問題？

有，頸動脈超音波。

陳龍指出，頸動脈超音波可以了解血管的結構，例如明顯的動脈硬化或其他異常，以及測量頸部血管的流速及阻力，了解頸動脈血流及椎動脈的血流是否異常。

能不能預防？

最基本的是：有三高（高血壓、糖尿病、高血脂）的人，要控制好；沒有三高者的人。平時應保持良好的健康生活型態，如均衡飲食、標準體重、每天運動至少30分鐘、戒菸、戒酒、充足的睡眠等。

資料來源：The Sun、雙和醫院中風中心主任陳龍

(中時電子報)