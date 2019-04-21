黛米蘿絲放送好身材。(圖／翻攝自IG)

24歲英國女模黛米蘿絲（Demi Rose），外型神似歌手賽琳娜，身材嬌小卻擁有傲人上圍，常在IG曬養眼照，受到不少粉絲追捧，她也自封「世界上最性感的DJ」，近日，她又解放性感，超「胸」身材讓網友都看傻了。

黛米蘿絲2014年時被選為英國最具潛力的女孩，後她不吝於放送辣照，以好身材和巨乳聞名，近日她穿上豹紋比基尼，露出S曲線火辣身材，快比籃球大的巨乳溢出鏡頭，超「胸」猛讓網友都要噴鼻血，吸引不少粉絲按讚。

(中時電子報)