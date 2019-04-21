「世界最性感DJ」放送辣照 巨乳大到溢出鏡頭 11:522019/04/21 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黛米蘿絲以好身材和巨乳聞名。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黛米蘿絲放送好身材。(圖／翻攝自IG) 24歲英國女模黛米蘿絲（Demi Rose），外型神似歌手賽琳娜，身材嬌小卻擁有傲人上圍，常在IG曬養眼照，受到不少粉絲追捧，她也自封「世界上最性感的DJ」，近日，她又解放性感，超「胸」身材讓網友都看傻了。 黛米蘿絲2014年時被選為英國最具潛力的女孩，後她不吝於放送辣照，以好身材和巨乳聞名，近日她穿上豹紋比基尼，露出S曲線火辣身材，快比籃球大的巨乳溢出鏡頭，超「胸」猛讓網友都要噴鼻血，吸引不少粉絲按讚。 (中時電子報) #黛米蘿絲 也許您會感興趣 推薦閱讀 許光漢粉絲祭出巨星應援餐車 施柏宇粉絲赴台南送愛心餐 20:312019/04/18 蔡依林粉絲自卑身材韓紅倒楣中槍 04:102019/04/20 68歲老翁見巨乳凍未條 肘擊1秒慘付5萬代價 13:342019/04/20 從星座看總統命格 網：這2人鐵定不投 14:502019/04/20 娛樂熱門新聞 郭台銘選總統 駐美記者看不下去：台灣XX治國？ - 娛樂 她曝一代奸人「快不行了」 靠呼吸器維生 - 娛樂 高雄林小姐call in爆紅！「非韓不投」聲音讓人戀愛了 - 娛樂 玩假的！他憑「這點」斷言郭台銘絕對不會選總統 - 娛樂 「世界最性感DJ」放送辣照 巨乳大到溢出鏡頭 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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