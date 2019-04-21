古坑鄉綠色隧道的芒果樹去年已修撿完畢，今年未舉辦撿芒果活動。（周麗蘭攝）

2018年古坑鄉綠色隧道修剪芒果樹開放撿果，民眾守候樹下，反而釀成危險。（周麗蘭攝）

芒果行道樹是公家資產，近年失去經濟價值，幾乎無公所發包得出去，落果隨民眾種撿拾。去年古坑鄉綠色隧道、林內鄉154縣道、斗六市龍潭路都開放打或撿芒果，今年只剩林內鄉續辦。

林內鄉154縣道39公里至42公里（烏塗村段）約有200棵土芒果路樹，每年結實纍纍，但大型車輛通過或大雨強風來襲，成熟芒果掉滿地，影響用路安全，公所去年首次向縣府申請打芒果，引起熱烈迴響。

今年逢暖冬154縣道上的芒果樹提早開花結果，一周來落果滿地，林內公所提早一個月申請封道，20日舉辦親子打芒果活動，民眾連打魚網都帶來打芒果青醃漬情人果。

古坑鄉舊台三線的芒果道，是全台知名景點「綠色隧道」，去年配合整修道路工程，公所開放修剪芒果樹時採拾吸引數百民眾，未料工人還在樹上鋸樹、民眾死守樹下搶果，公所驅離人群無效，活動臨時喊停。

鄉長沈勝騰表示，去年一次人來太多，秩序不好控制有點危險，綠色隧道芒果樹修樹去年已完成，今年不用修，也無舉辦採芒果活動，但民眾若想撿可自行去，公所不會禁止，但請不要爬樹。

雲林科技大學校園間的龍潭路兩側芒果樹，去年清點尚有149棵，斗六市公所去年開放雲科大師生與龍潭里民舉辦「龍潭里芒果嘉年華」打芒果，今年尚無續辦計畫。

(中時 )