2020年總統大選，民進黨寄望行政院長蘇貞昌的表現，台灣民意基金會今天公布民調，有4成4的人基本上滿意蘇內閣的表現，4成1的人不滿意，與上個月相比，滿意者減少約4個百分點，不滿意者增加約5個百分點，基金會董事長游盈隆表示，這無疑是一個新的警訊。

蘇貞昌內閣上路三個多月，全國民眾對蘇內閣整體施政表現的反應如何？游盈隆表示，民調中詢問「行政院長蘇貞昌上任三個月，一般來講，您滿意或不滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現？」

結果發現：10％非常滿意，34.3％還算滿意，2 2.8％不太滿意，18.1％非常不滿意，14.9％沒意見、不知道或拒答。

他說，值得注意的是，對蘇內閣表現非常滿意的人只有1成，但非常不滿意的人有1成8。整體來講，對剛上路三個月的蘇內閣而言，這樣的 民意反應表示台灣社會對蘇內閣還算肯定，但不滿意的人已經超過4成，這無疑是一個新的警訊。

與上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少約4個百分點，不滿意的人增加約5個百分點，一來一往，使得原本滿意的人比不滿意的人多12個百分點，現在只剩下多3個百分點。

游盈隆指出，如果比較蘇內閣上台的三個月，前兩個月，滿意的人都比不滿意的人多10個百分點以上，但到了第三個月，開始出現滿意與不滿意的比例被壓縮到3個百分點左右，對蘇內閣來說，當然值得做一個全面性的檢視與評估。

(工商 )