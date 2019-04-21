朱立倫「台灣更好立倫行腳」走抵台東。（楊漢聲攝）

朱立倫「台灣更好立倫行腳」21日走抵台東，參觀池上穀倉藝術館、多力米故事館等景點，並大口享用池上米，對於總統選舉，他認為基層對於要徵召韓市長的聲音很大，如今這樣轉變對於韓市長是不公平的，要給韓國瑜多點時間來考慮。

郭董宣布參選後，對於國民黨有傳出可能用徵召或特邀方式來請韓國瑜參加初選，對此朱立倫表示，其實這兩種方式就是初選，他強調過徵召就大大方方徵召，初選就公公平平初選，不要對韓國瑜造成這麼多的困擾，韓市長是國民黨很重要的資產，要珍惜他。

郭董跟韓國瑜都可能投入初選，會不會影響到整個選舉步調，朱立倫強調，初選會全力以赴，但現在辦法還沒有出來，希望黨中央盡快有結果。

朱立倫說，前一段時間國民黨從基層都有很多聲音希望能徵召韓市長，但這幾天又有如此轉變，他覺得對韓市長跟韓市長的支持者是很不公平的，給韓市長一點時間來考慮。

另外，關於要跟張善政合作的議題，朱立倫表示，不只是張善政，未來要跟所有藍軍的好朋友都要合作，整個國民黨大團結，不會只靠一位英雄，而是靠整個團隊，這就跟池上鄉成功的道理一樣。

(中時 )