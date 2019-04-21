◎美食必修嗑 神級小吃好滋味

位於士林區美崙街上的「及品鍋貼水餃專賣店」由於用料實在，鍋貼外酥外軟，水餃口味更多達6種可選擇，每到用餐時間，店內總是擠滿人潮，就連政商名流也傳出曾暗訪嘗鮮，店內招牌鍋貼加上料多實在的酸辣湯，堪稱一絕，擄獲不少老饕的心。

◎老字號鍋貼 佳佳香板橋插旗

在永和經營了30年的爆棚人氣名店「佳佳香鍋貼專賣店」，現在在板橋也吃得到了。「佳佳香」的特色是鍋貼特別大顆，吃慣各大連鎖店鍋貼的人，假如按照以往點相同的分量，恐怕結果是硬撐著吃完；店家也標榜，他們家的鍋貼比連鎖店的鍋貼每顆整整多了11公克。

◎霸餃大鍋貼 銅板價飽餐一頓

在桃園區開業近20年的霸餃大鍋貼，是不少人喜愛的美食，霸餃比一般的鍋貼大一點，每天現包現煎，選用梨山高麗菜，用銅板價就能飽餐一頓，用味道征服桃園人的味蕾。

◎融合新口味 新潮美食人氣旺

傳統鍋貼手藝、融入年輕創意，蛻變成另一種銷魂口感！位於在台中市忠明南路上的「壹玖捌捌」鍋貼店，除賣傳統豬肉口味「銷魂鍋貼」，更研發出章魚燒口味的「戀人鍋貼」、抹上照燒醬的「蔥鋒鍋貼」，讓吃鍋貼有更多新選擇，也成為新潮美食運動。

◎創新鐵鍋餃 日本風格受喜愛

鍋貼是台灣傳統美食，卻有人做成日式風味，意外獲得青睞。隱身在新美街內的万虎餃子，原名正義餃子，店面打造如同日本傳統攤家，主食為各種鍋貼（煎餃）皆具有日式風味，創新風格吸引不少年輕人嘗鮮，1年多前因加盟問題改名仍受歡迎。

◎健康蔬食風 冰花煎餃清爽吃

台東夏安居草食堂走的是健康蔬食風，雖然是全素，但是完全跳脫傳統素食印象，將食物原味完整呈現，招牌的脆皮鍋貼，內餡以高麗菜為主，保存蔬菜的鮮甜，口感簡約清爽，而外皮底部則煎得金黃酥脆，還有放射狀如冰花般的美麗線條，小朋友看了直說「好像太陽」。

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