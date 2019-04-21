李某接著又在育仁路擦撞路旁機車。〔謝明俊翻攝〕

李某駕小貨車最後在大同街和一部轎車擦撞後停下。〔謝明俊翻攝〕

路口監視器拍得李某開車不穩畫面。〔謝明俊翻攝〕

家住北市北投區的李姓男子，２１日凌晨在家喝酒後，駕駛自家小貨車外出，先後在新市街、育仁路擦撞路旁停放機車後，再於大同路擦撞對向汽車，李某肇事後棄車逃到附近路口超商買水喝，轄區北投分局長安所員警據報趕往超商逮捕李某，經檢測酒測值高達０．７２，詢後依公共危險罪嫌移送士檢偵辦。

５０歲的李姓男子，曾有二次酒駕前科，住在北投區育仁路。他向警方供稱，他是在家中喝酒，因要移車，所以才開車出門，但警方認為李某開車繞行一大圈，還接連闖禍肇事，說詞不實。

２１日凌晨１２時３５分左右，李某駕駛自家小貨車，先在新市街撞擦路旁停放機車後，李某並未停車查看繼續前進，結果又在育仁路１０２號前擦撞一部路邊停放機車，李某仍舊不理會繼續往前開，駛至大同路１０６號前，再度與一部對向駛來的轎車擦撞停下，李某下車看見自己闖禍，趕緊跟對方表示要去超商買水喝，說完，就將小貨車丟在原地徒步跑開。

被擦撞機車騎士及汽車駕駛，陸續報警後，尾隨追李某，發現李某跑進育仁路一家超商，隨指引據報趕到的長安所員警，進入超商逮人，經帶回施以酒測，酒測值高達０．７２，偵詢後，警方於上午將李某移送法辦。

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酒駕連續肇事 到超商買水喝被逮（中天新聞）

(中時 )