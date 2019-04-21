居家健身房或上健身房其實各有優缺點，迪卡儂健身專案台北區負責人陳炤穎比喻的很微妙：「上健身房付月費是分期付款，而居家健身房則是一次性的投資，沒有對錯，就看個人需求。」

知名旅遊美食部落客、粉絲團「桑妮的一百種生活」作者桑妮就在家打造健身房，因搬家後住所附近沒有健身房，但有健身習慣的她不願因此放棄，她與室友就規畫租屋處一間約3坪的空房間做為健身房，現在他一個星期會使用兩、三次，自己覺得很滿意。

肌力、有氧訓練不同 專家推薦必買器材

健身器材眾多，讓人不知道該買哪些、如何購買。桑妮指出買器材要切實際點，「一開始我清單列了很多項，後來冷靜思考要訓練哪些部位，才慢慢刪掉，原本以為會太少，但用到現在2年多，覺得很夠用。」

怎麼買？

說到購買器材，桑妮從過來人的經驗分享她自海外購買的感受。她指出從對岸購物網站購買器材，雖然價格較台灣便宜，但因為海運曠日廢時，從訂購到取貨就花了2-3個月，拿到器材零件開始組裝時，可能因運送造成損毀，導致有些零件無法使用甚至缺零件，還必須跟對方連繫，送到後還要扛上5樓公寓組裝，「所以如果在台灣可以買就買，還有到府安裝服務，可以省去很多麻煩。」

「其實組裝的當下很後悔，想說幹嘛買這麼多東西折磨自己，但組完、開始使用後覺得很值得，因為在家運動真的很方便，」桑妮也建議，如果有認識的教練，也可以諮詢教練，自己選擇的器材種類是否可以達到訓練目的。

在網路上也可以買到2手器材。李韋志指出，啞鈴、槓鈴、壺鈴這些一體成型的器材一般不會有損壞的問題，頂多生鏽、不好看，但還是可以訓練；如果是有繩索的或是器械訓練機如踢腿機、擴胸機、高低拉等，因為有軌道和繩索，都會因使用而消耗，就不建議買二手的。

買什麼？

專家不約而同指出，訓練目標是購買器材最重要的依據。如果是練肌力，重訓器材如啞鈴、槓鈴和健身椅，有氧運動則是壺鈴和彈力帶，都是相當不佔空間的器材，「沒時間的時候就去甩壺鈴100次，就有運動的效果，」桑妮說。

陳炤穎指出，訓練肌力，最實用的就是健身椅搭配啞鈴，只要這兩樣就能做很多種肌力訓練，空間大小大約１坪即可，有些健身椅還可以摺疊收納，更省空間。除了傳統圓柱型的啞鈴，三角啞鈴也可以購買，除了可以練肌肉，還可以用伏地挺身的方式訓練核心肌群，較傳統啞鈴用途多，但缺點是無法像傳統啞鈴利用更換槓片的方式調整重量。

三角啞鈴除了可以練肌肉，還可以用伏地挺身的方式訓練核心肌群，較傳統啞鈴用途多。（圖／陳蔚承）

其他如跑步機和飛輪都是詢問度很高的器材，「跑步機是因為近年空氣品質變差，越來越多人想要在室內跑步。飛輪則是可以兼具燃脂、有氧和訓練和心肌群的效果，加上體積不大，很受歡迎，」陳炤穎說。

另外如果上網搜尋居家健身房，可以看到許多網友會買「龍門架」，陳炤穎指出龍門架可以練深蹲、背肌、二頭肌，搭配健身椅和槓鈴可以臥舉，是很好用的器材，但是體積較大，而且如果沒有健身的基礎，不建議購買。

最後，一定要買地墊，不論是一般的巧拼或專業的吸震地墊，墊著可以不讓器材傷到地板裝潢，如果是跑步機也可以降低對樓下鄰居的干擾。

啞鈴、槓片要一次買足嗎？

購買重訓器材如啞鈴、槓鈴，槓片不用一次買足。陳炤穎建議先買當下自己能負擔的重量，頂多多買一組重一點的。有些人會覺得，如此一來可能還要補買，很麻煩，但陳炤穎認為，不是每個人的健身熱情都能持續，如果一次買足了但熱情消失了，那些槓片會相當佔空間。

桑妮也認為，「變壯、變厲害可能是幾個月、半年以後的事，這中間都有可能會放棄退出。所以等到真的變壯了、有需要再買，而且一次買齊也不會比較便宜。」

(中時電子報)